Slitta al 31 luglio il termine per presentare le proposte per Vedano Corsi

L’Amministrazione comunale di Vedano Olona informa che è stato spostato al 31 luglio il termine per la presentazione delle proposte per la prossima sessione di Vedano Corsi.

La decisione è stata presa sia per mettere a punto tutte le misure previste dai decreti per lo svolgimento in sicurezza dei corsi, sia per arricchire ulteriormente il ventaglio di proposte.

Le proposte (corredate da programma, schede di presentazione del corso e curriculum vitae), vanno presentate all’ufficio protocollo del Comune presso ufficio SPOC o inviata tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.vedano-olona.va.it

Ulteriori informazioni e i moduli da scaricare si trovano sul sito del Comune, nella sezione Vedano Corsi