Occasione imperdibile, questa settimana e la prossima, per visitare la mostra estiva <20 15×15/20×20, un appuntamento fisso ormai della Galleria PUNTO SULL’ARTE, che ha raggiunto quest’anno la VII Edizione.

I 20 artisti, italiani e stranieri, pittori e scultori, sono lasciati, come di consueto, liberi di esprimersi nei temi e nelle tecniche a loro più congeniali, rispettando solo il limite del piccolo formato 15×15 e 20×20 cm, ideato per avvicinare all’arte, e ai grandi maestri, anche nuovi e giovani collezionisti.

Si tratta di un’occasione unica per ammirare le opere di artisti di fama nazionale e internazionale come Silvia Levenson, scultrice argentina, che carica le sue opere, realizzate in vetro, di denunce contro la violenza sulle donne e i conflitti nella società, una società che spesso rimanda alla dittatura che ha vissuto in prima persona nella sua terra natale.

In pochi giorni dall’apertura, sold out per le opere di due artisti esposti. Si tratta di Pino Deodato, che con le sue opere al confine tra sogno e realtà, aveva ottenuto lo stesso risultato lo scorso anno e Ciro Palumbo, che espone le sue opere dal sottile rimando metafisico alla De Chirico per la prima volta nelle sale della Galleria.

Anche quest’anno, grande successo hanno riscosso le opere inedite del maestro italiano Matteo Massagrande, artista di fama mondiale che esporrà, per la seconda volta, questo autunno, le sue opere in un’importante rassegna su Van Gogh organizzata a Padova in collaborazione col museo olandese Kröller Müller.

Non mancano poi nuove opere di alcuni degli artisti con cui la Galleria collabora ormai da anni come Jernej Forbici, Massimo Caccia, Claudia Giraudo, Alberto Magnani, Raffaele Minotto, Nicola Nannini e Marika Vicari che vedono esposti i loro lavori accanto alle opere di alcune delle new entry degli ultimi anni come Valeria Vaccaro, giovanissima artista torinese che lavora con maestria il marmo riuscendo a plasmarlo fino a creare oggetti apparentemente in legno, Rudy Pulcinelli, artista toscano che lavora tra Prato e Pechino, realizzando sculture che indagano il rapporto tra dialogo, comunicazione e memoria, Sabrina Milazzo con i suoi personaggi Disney, realizzati olio su tavola, che sembrano sciogliersi sotto il sole estivo, Brian Keith Stephens con i suoi suggestivi ritratti di animali avvolti da un alone di mistero e Marta Mezynska con i suoi scorci di architetture metropolitane.

Invitati invece per la prima volta a esporre le loro opere negli spazi espositivi al pianoterra della Galleria sono gli artisti: Salvatore Alessi con i suoi ritratti femminili, Luciano Baldacci con le sue nature dettagliatissime, Jeanne Isabelle Cornière con le sue figure eteree e trasognanti e Claudio Filippini con le sue coloratissime scene di parate statunitensi.

La project room, adiacente agli spazi dedicati alla mostra di opere inedite, è stata invece allestita con opere delle edizioni passate della rassegna <20 15×15/20×20 e presenta, tra le altre, magnifiche opere in vetroresina di Annalù, dipinti di Federico Infante, Paolo Quaresima e Ottorino De Lucchi.

Non perdete quest’occasione unica per ammirare le nuove opere di piccolo formato e molte altre al piano superiore, la Galleria resterà aperta, con i consueti orari di apertura, da martedì a sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 fino a sabato 1 agosto compreso.

