«Vandalizzato a #Luino il nuovo treno #Donizetti inaugurato pochi giorni fa. Una vergogna. Nel 2019 Trenord è stata costretta a spendere 1,5 milioni di euro per rimuovere i graffiti. Sono i costi dell’inciviltà».

Lo scrive, sul suo profilo facebook l’assessore alla alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi.

L’imbrattamento del treno è avvenuto con ogni probabilità nella giornata di ieri, forse nel weekend.

Il fatto accade a solo una settimana dall’inaugurazione del primo viaggio sulla Milano-Luino che Varesenews aveva seguito con ampi reportages.

Il nuovo convoglio, ad uso turistico e di trasporto passeggeri che era molto piaciuto per gli standard di comfort e per la versatilità degli spazi in grado di trasportare anche biciclette.