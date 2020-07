Viaggio “comfort” sul Lago Maggiore , ecco le corse con il nuovo treno Donizetti

«Ma quando posso prendere il nuovo treno?».

Ce lo avete chiesto in tanti, dopo i servizi di domenica scorsa.

Più che pendolari, l’idea del viaggio “comfort” con il nuovo treno incuriosisce i gitanti, chi ha voglia di farsi un giorno sul Lago Maggiore, a Luino, a Laveno o nelle spiaggette di Caldé di Castelveccana e Porto Valtravaglia.

Ve lo possiamo assicurare dopo averlo provato al viaggio inaugurale: al di là di qualche piccola pecca (aria condizionata a volte troppo alta), gli spazi sono comodi e piacevoli, le prese elettriche sono ottime per non finire a secco con la batteria del cellulare se state fuori tutto il giorno. Le rastrelliere per le bici sono comode se volete portarvi la bici sul lago.

Quali sono le corse fatte con il nuovo treno Donizetti sulla Milano-Gallarate-Luino?

E dunque, veniamo al sodo, le corse che si possono scegliere.

Alle 8.05 parte da Milano Garibaldi per Luino: come orario è un treno comodissimo per chi vuole andare in gita, passa a Legnano alle 8.27, a Gallarate alle 8.39 e si affaccia sul lago verso le nove e mezza, fermando a Laveno (9.26), Caldè e Porto Valtravaglia e arrivando a Luino alle 9.43. Comodi anche per il celebre mercato, se ci andare di mercoledì.

Il Donizetti riparte poi nel pomeriggio da Luino alle 13:44 con il treno che arriva fino a Gallarate.

Altre corse pomeridiane per Gallarate partono alle 17.44 e alle 20.45, ci mettono meno di un’ora. Le altre corse per Luino partono da Gallarate alle 15.16, alle 19.16 e alle 22.19.

L’unica corsa che cambia orari nell’arco della settimana è il treno del mattino prestissimo da Luino verso Milano: dal lunedì al venerdì parte alle 5.34 da Luino per Milano Porta Garibaldi (passa a Gallarate alle 6.29). Il sabato, la domenica e nei festivi invece parte un po’ dopo, alle 6.04. Per il resto, appunto, gli orari delle altre corse sono uguali tutti i giorni della settimana.

Come andare in treno al lago di Comabbio con il nuovo Donizetti

Attenzione: il Lago Maggiore non è l’unico lago che si può raggiungere con la linea Gallarate-Luino. Scendendo alla stazione Ternate–Varano Borghi in pochi minuti potete raggiungere il lago di Comabbio e lo splendido Parco Berrini, un ampio parco con grandi prati, molti alberi, un bar, molti giochi per bambini e anche qualche curiosità storica (è una ex base militare per idrovolanti che decollavano dal lago). Dal lato opposto rispetto all’ingresso inizia la pista ciclopedonale, famosa anche per le sue passerelle in legno a sbalzo.