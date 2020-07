Viggiù ha un nuovo medico di medicina generale, ed è un residente

Una preoccupazione sempre crescente a livello nazionale per la mancanza di medici di famiglia vede un lieto fine per i cittadini di Viggiù’, Saltrio, Clivio e Cantello: a partire da agosto, infatti, il Dr. Emanuele Maritan prenderà servizio presso lo studio di Piazza Risorgimento 11 a Viggiù.

A seguito di un’esperienza maturata tra i principali ospedali lombardi (Circolo di Varese e Niguarda di Milano), ha completato la propria formazione nella vicina Svizzera in ambito internistico con particolare attenzione alla medicina d’urgenza e alle cure palliative. Dopo essersi preso cura della comunità del proprio paese in qualità d’assessore con la precedente amministrazione Banfi, oggi ha deciso di accettare una nuova sfida professionale dedicandosi non solo ai propri concittadini, ma anche agli abitanti di Saltrio, Clivio e Cantello.