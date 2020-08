Addio ad Angelina, la “postina” di Cazzago Brabbia

Per tutti era “la postina”, soprannome che le era rimasto anche dopo essere andata in pensione. Angelina Giorgetti si è spenta all’età di 92 anni.

Era, appunto, la postina di Cazzago Brabbia, e il motorino, la Vespa o la Lambretta, era rimasto il suo mezzo di locomozione anche se non consegnava più la posta in paese. Sapeva sempre le ultime notizie di tutti, un vero e proprio bollettino vivente. Insieme ad Olimpia e Mentina componeva un trio di amiche “zitelle”, che in paese era conosciuto e rispettato. Religiosissima, è rimasta orgogliosamente single per tutta la vita.

La ricordano con affetto i suoi nipoti e pronipoti. Il rosario sarà recitato in chiesa giovedì 20 agosto alle ore 20.30 mentre il funerale avrà luogo venerdì 21 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Cazzago Brabbia.