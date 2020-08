In arrivo oltre due milioni di euro per l’ospedale di Cittiglio

Era la fine di luglio del 2019 quando vennero annunciati stanziamenti per i lavori di condizionamento dell’ospedale di Cittiglio. A distanza di un anno, ma con un’estate decisamente meno torrida, arriva l’annuncio che la giunta regionale stanzierà 2,3 milioni di euro per il Causa Pia Luvini , a partire dall’installazione di un impianto di raffreddamento tanto atteso.

L’annuncio arriva dai consiglieri Emanuele Monti della Lega e Giacomo Cosentino di Lombardia Ideale.

«I Fondi serviranno per l’installazione del sistema di aria condizionata in tutta la struttura ospedaliera, per il nuovo gruppo frigo e il potenziamento della cabina elettrica. Stiamo mantenendo le promesse, in tempi rapidi, che avevamo fatto durante i diversi incontri sul territorio con gli operatori della sanità e i cittadini» hanno spiegato i due consiglieri.

«Lo stanziamento rappresenta un ulteriore e sostanziale passo in avanti verso il rafforzamento della sanità di lago – ha specificato Monti – l’anno scorso avevamo già effettuato interventi importanti sulla struttura ospedaliera, risolvendo il problema dell’Ortopedia e potenziando l’offerta sanitaria del presidio. La strategia portata avanti con la direzione generale dell’Asst Sette Laghi si è articolata dal 2019 ad oggi sui tre temi fondamentali delle risorse umane, degli interventi strutturali e degli investimenti tecnologici. Ricordo infatti come, all’inizio dello scorso anno, avevamo dato il via alle nuove assunzioni di personale, seguite dai primi investimenti strutturali, come il rifacimento della Dialisi, e la sostituzione dei gruppi frigoriferi e della diagnostica scheletrica, per quanto riguarda invece il piano tecnologico. Con il nuovo finanziamento di 2,3 milioni di euro proseguiamo sulla strada del rafforzamento dei presidi del Verbano».

«Sono felice che la Giunta abbia accolto le nostre richieste finalizzate a risolvere un problema che persiste da anni e i cittadini attendevano da tempo – ha sottolineato Cosentino – durante i sopralluoghi che ho effettuato presso l’ospedale di Cittiglio mi sono reso conto della necessità di dare una risposta veloce a pazienti e operatori sanitari e ho provveduto a confrontarmi più volte con l’Assessorato alla Sanità e con la Presidenza per ottenere le risorse necessarie. Un ottimo risultato per il miglioramento della sanità dell’alto Varesotto».