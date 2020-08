Berlusconi, il Verbano e la dimora di famiglia affacciata sul lago

Qualche selfie con i passanti, sorrisi e un breve giro sul lungolago di Angera.

La passeggiata di Silvio Berlusconi, nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di piazza Garbialdi ad Angera, ha destato curiosità e interesse. Non è però la prima volta che il Cavaliere viene “avvistato” sul Lago Maggiore.

Può capitare saltuariamente di incontrarlo nei centri della sponda piemontese del Verbano: qualche anno fa si era fermato sul lungolago di Arona per una foto con il sindaco Gusmeroli, altre volte è stato visto in località turistiche della zona. La famiglia Berlusconi possiede infatti delle proprietà nell’area del lago. Quella certamente più famosa è la villa di famiglia in località Solcio di Lesa al confine con Meina.

Si tratta di una splendida dimora ottocentesca, conosciuta con il nome di Villa Campari e appartenuta in passato a Cesare Correnti, patriota e personaggio di spicco del periodo risorgimentale. Ancora oggi una targa ricorda la sua figura e l’impegno per la patria. Correnti trascorse nella villa sul Verbano gli ultimi anni della sua vita dove morì il 4 ottobre 1888.

La villa si caratterizza per l’accesso diretto al lago, lo stile neoclassico e un caratteristico portico circolare al piano terra. Splendidamente conservata è una delle dimore storiche più belle della sponda piemontese.

