In bici alla scoperta di Angera con Pedalarcultura

Torna Pedalarcultura, all’insegna del relax in bici e della riscoperta del territorio. La seconda pedalata serale della rassegna organizzata dalla LibEreria e dalla Bottega del Romeo è in calendario venerdì 21 agosto e vuole offrire un’opportunità per scoprire angoli suggestivi e curiosità storiche di Angera.

L’itinerario cicloturistico, alla portata di tutti, attraversa angoli pregevoli dell’antico borgo del Verbano. Ci si divertirà a leggere il territorio per scoprirne aspetti affascinanti e insoliti. Si farà tappa anche presso il piccolo, ma prezioso, Museo archeologico per una visita speciale dedicata alla città ed ai reperti preistorici e romani. Il finale prevede uno sfizioso apericena presso la pasticceria Angleria di Angera proprio sul lungolago.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Angera, con la quale la LibEreria collabora da anni per valorizzare il territorio.

«È sempre un piacere poter accogliere gruppi in visita alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico locale – dichiara Valeria Baietti Assessore alla Cultura e al Turismo di Angera -. Ad Angera non mancano certo le opportunità per apprezzare la bellezza del territorio e siamo felici di poter far conoscere che cosa ha da offrire la nostra città. Da anni lavoriamo per promuovere una tipologia di turismo sostenibile ed esperienziale, non possiamo che ringraziare gli operatori che scelgono di valorizzare Angera in sinergia con noi».

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 14 agosto. Quota di partecipazione: 17 euro.

La partenza è prevista per le ore 18, presso l’Infopoint di Piazza della Vittoria, ad Angera (vicino all’imbarcadero).