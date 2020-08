A Cittiglio tre minuti di silenzio per il disastro ambientale delle Mauritius

Nella mattina di sabato 29 agosto, alle 10 e 30, davanti al Municipio di Cittiglio si terranno tre minuti di silenzio. Come comunicato dal sindaco Anzani, l’incontro è nato su iniziativa di una concittadina in memoria del disastro ambientale delle isole Mauritius dello scorso 25 luglio. In quella occasione, una marea nera di greggio si è riversata sulle coste in seguito all’incidente di una petroliera giapponese mettendo a rischio la barriera corallina e tanti cetacei.