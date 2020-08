Conferma preziosa per i Mastini: in porta rimane Alessandro Tura

Le incertezze che aleggiano sulla sede di allenamento e di gioco per la prossima stagione, vista la non disponibilità del PalAlbani, non fermano l’Hockey Club Varese a livello di mercato, almeno per quanto riguarda le riconferme. La notizia di oggi è una di quelle che i tifosi attendevano maggiormente: a guardia della gabbia giallonera ci sarà ancora Alessandro Tura, il forte e barbuto goalie 29enne che arrivò ai Mastini l’estate scorsa diventando uno dei maggiori punti di forza dei Mastini.

Nato ad Asiago, due scudetti in carniere con la squadra della sua città, Tura ha prolungato l’accordo con il Varese per la prossima stagione: «Il progetto dei Mastini è un punto cardine per rimanere e a questo aggiungo la volontà di andare avanti e ritrovare un gruppo con cui mi sono trovato benissimo» spiega il portiere nel comunicato ufficiale del club. (foto Tatiana Munerato / Mastini Varese)

Nel corso del campionato 2019-20, poi interrotto durante i playoff a causa del Covid-19, Tura ha disputato 32 partite in giallonero subendo 83 reti ma assicurando ai propri compagni di squadra una percentuale di parate di oltre il 91%: in diverse occasioni l’estremo difensore – che coach Da Rin ha utilizzato con grande continuità – è anche risultato il migliore in campo, salvando il risultato con i propri interventi.

«La società l’anno scorso ha deciso di puntare su di me per portare avanti il progetto e quindi mi sento coinvolto e parte integrante. L’incognita dell’allenatore (dopo l’addio di Da Rin non è ancora stato annunciato il sostituto ndr) è sicuramente un aspetto importante che lascia un po’ di incertezza, ma vogliamo riprenderci ciò che l’anno scorso non siamo riusciti a ottenere per cause di forza maggiore dopo l’interruzione del campionato. Ho firmato anche con questo spirito e con questo stimolo in più. Le ultime partite giocate in assenza di pubblico e l’incertezza attuale, porta la società a dover fare dei sacrifici e allo stesso modo anche tutti noi giocatori».

Il goalie veneto, che durante il periodo di lockdown si è allenato nel garage di casa, nei mesi estivi ha osservato un proprio programma di allenamento, alternando gli esercizi tipici degli hockeyisti a quelli riservati al suo ruolo. Da parte di Tura prosegue la massima fiducia nelle scelte della società del presidente Matteo Torchio: « In questi mesi ho sentito la società e ho avvertito in loro serietà e professionalità. Stanno facendo di tutto per poterci mettere a disposizione gli spazi e gli strumenti necessari: questo è importante, soprattutto in questo periodo. Non so ancora chi sarà il nuovo allenatore, ma so che chiunque sia potrà dare uno stimolo nuovo per tutti. Ciascuno di noi dovrà impegnarsi a fondo per guadagnarsi il posto perché si ripartirà da zero e tutti potranno ambire a giocare dimostrando il loro valore. Questo è certamente un aspetto positivo che potrà far bene alla squadra. Spero – conclude – che la mia conferma possa trasmettere un segnale importante a tutti gli altri e soprattutto ai tifosi. Io ci sono, noi ci siamo e ci stiamo preparando nonostante le difficoltà e le incertezze».