I delegati dell’UCI in panne: salta la visita a Varese per i Mondiali di ciclismo

Non ci sarà alcuna visita da parte dell’Unione Ciclistica Internazionale, quest’oggi (giovedì 27 agosto), a Varese. I delegati dell’UCI incaricati di raggiungere la Città Giardino per verificare la bontà della candidatura in extremis per i Campionati Mondiali in programma tra il 20 e il 27 settembre, sono infatti rimasti in panne con la loro autovettura nei pressi di Modena e hanno comunicato l’impossibilità di raggiungere le Prealpi.

«Domani devono necessariamente essere in Francia, quindi non passeranno da Varese» spiega Renzo Oldani, il presidente della “S. C. Binda”, la società che si è incaricata di presentare la candidatura e di coinvolgere Comune e Camera di Commercio, istituzioni che avevano subito dato il proprio assenso e che avevano delegato alcune figure per il meeting odierno.

Il colloquio verrà quindi effettuato sabato mattina attraverso una conference call, nel corso della quale lo staff della “Binda” illustrerà le soluzioni pensate per ospitare i Campionati iridati (dopo la rinuncia della Svizzera) e valuterà le richieste tecniche e finanziarie che saranno avanzate dall’UCI.

Resta da capire se, al di là dell’effettivo problema odierno, l’UCI abbia davvero in mente Varese come possibile sede delle corse: va infatti ricordato che in Italia ci sono parecchie altre candidate (le più importanti a Imola e in Toscana) così come anche all’estero diverse città si sono mosse, con la Francia che potrebbe essere avvantaggiata. Alla “Binda”, comunque, resteranno sul pezzo fino a quando si capirà quali sono le intenzioni dell’UCI.