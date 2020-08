Gallarate col fiato sospeso: don Alberto dell’Orto è in condizioni gravissime

È un’istituzione di Gallarate. Il Teatro delle Arti deve tantissimo a lui. Ora la città è in apprensione per uno dei suoi punti di riferimento. Don Alberto dell’Oglio è in condizioni gravissime.

Ha compiuto 80 anni a febbraio, nei giorni di apertura di Filosofarti, di cui don Alberto è uno degli organizzatori storici; gli rese omaggio il suo amico Moni Ovadia: «Se c’è Filosofarti e ogni anno continua a crescere – aveva detto a febbraio, ripreso a ruota da Cristina Boracchi – il merito è in gran parte suo”.

È stato colpito da un ictus nella settimana di ferragosto ed è stato subito portato in ospedale. Ieri, martedì 18 agosto, don Alberto ha chiesto e ottenuto di tornare a casa sua a Sciaré. Ma le condizioni sarebbero critiche. Don Riccardo Festa, nella messa di martedì, ha chiesto ai presenti di pregare per lui.