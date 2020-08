Gli “enduristi” puliranno i boschi di Varese

Un gruppo di appassionati di enduro della provincia di Varese libererà dai rifiuti un’area di bosco in via Val di Non a Varese.

Il ritrovo per chi vorrà partecipare all’operazione battezzata “Mani pulite” sarà in piazza Don Gabbani a Varese sabato 22 agosto alle 14:00. Da qui si partirà a piedi verso via Val di Non dove con sacchi, guanti, pinze e altri strumenti si comincerà a raccogliere i rifiuti (tra cui anche catini, annaffiatoi, pneumatici usati e bombole) che si sono accumulati nella boscaglia. L’attrezzatura sarà fornita dalle istituzioni e al termine della raccolta (circa alle 18:00) è previsto un rinfresco a cura del Cer Lombardia.

Un’iniziativa importante che vuole essere un messaggio anche per coloro che vedono nella pratica dell’enduro un pericolo per la fauna e la flora dei boschi. «Sono convinto – spiega Marco Mondini, fondatore di EnduroVarese e organizzatore dell’iniziativa – che invece di litigare sia necessario percorrere una strada comune e trovare il dialogo. Vogliamo far sapere alle persone che noi enduristi non siamo un problema, ma che al contrario siamo molto attenti al territorio in cui viviamo e siamo pronti a prendercene cura».

L’iniziativa ha subito raccolto il supporto delle istituzioni cittadine e di alcune associazioni. «Per l’idea – racconta Marco – mi sono ispirato a un’iniziativa simile che la motorizzazione aveva organizzato l’anno scorso. Ho proposto il programma al Comune di Varese, e subito ho ottenuto il via libera dall’assessore Dino De Simone. Tra gli organizzatori della manifestazione c’è anche il Cer Lombardia e abbiamo invitato a partecipare diverse associazioni di enduristi e appassionati di moto della provincia».