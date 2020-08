“Governo incapace e amministrazione samaratese troppo lenta”

Forza Italia di Samarate, rappresentata in consiglio dall’ex vicesindaco Alessandra Cariglino, torna sul tema della scuola e della ripresa in sicurezza

Siamo in linea con la posizione delle minoranze in merito alla questione “ripresa anno scolastico”. Da tempo abbiamo suggerito al sindaco di attivare un tavolo di confronto che avrebbe dovuto capire quali problemi avrebbero dovuto affrontare le famiglie samaratesi alla ripresa della scuola. Abbiamo sostenuto la Presidente della commissione istruzione nelle numerose richieste rivolte all’Assessore di convocare una commissione per condividere insieme le diverse problematiche.

Ci sembra che la lentezza dell’amministrazione comunale di questi mesi sia stata davvero un cattivo esempio di amministrare. A pochi giorni dalla ripresa dell’anno scolastico ci sembra che tutti barcollino nel buio. Se da una parte possiamo imputare staticità di azione da parte dell’assessore Farinon, ci permettiamo di sottolineare la totale incapacità del governo, e in modo particolare del suo ministro Azzolina, nel dare linee di indirizzo chiare ai dirigenti scolastici.

Sappiamo che una richiesta di chiarimento di un assessore o di un sindaco di una piccola città possa non avere conseguenza alcuna, ma siamo convinti che fosse nei compiti dell’assessore richiedere con fermezza al ministro quali azioni i comuni avrebbero dovuto mettere in campo, magari dando anche qualche suggerimento.

I problemi sono quelli che da mesi tutti dicono: verifica dimensione classi , verifica orari, verifica accesso alla scuola , creazione di spazi di primo intervento.

Forse sono questioni che l’assessore ha gia’ trattato con la scuola; se così fosse bene!chiediamo di essere aggiornati. Qualora non avesse fatto nulla, chiediamo che nella commissione che è stata richiesta dalle minoranze si discuta e ci si confronta su queste tematiche. E’ chiaro che risulta importante la presenza dei rappresentanti delle scuole, magari anche la rappresentanza dei genitori.

Resta espressa in modo fermo la nostra totale contrarietà all’operato del governo da parte di un ministro che consideriamo incapace di governare un momento di emergenza come quello che viviamo da mesi, e sospendiamo il giudizio nei confronti dell’assessore Farinon in attesa di conoscere quanto da Lei svolto in questi ultimi mesi. Richiedendo comunque al Sindaco Puricelli di invitare i suoi assessori ad avere un atteggiamento di maggiore confronto con la minoranza che siede in consiglio comunale e di aprirsi maggiormente ad un confronto con forze che hanno già dimostrato di essere minoranza costruttiva al fine di ricercare insieme le migliori soluzioni per i cittadini samaratesi.

Forza Italia Samarate