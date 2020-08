Grande Trittico Lombardo, arriva la conferma: Vincenzo Nibali sarà al via

Buona notizia per i tifosi che attendono con impazienza il Grande Trittico Lombardo di ciclismo in programma lunedì 3 agosto: al via ci sarà anche il numero uno del pedale italiano, Vincenzo Nibali. Lo “Squalo” è infatti inserito nella lista ufficiale degli iscritti diramata dagli organizzatori: il corridore siciliano ha quindi avuto l’ok dai medici dopo la caduta occorsagli ieri – sabato 1 – alla Strade Bianche.

Nel pomeriggio di domenica il capitano della Trek Segafredo si è recato a Torino per un consulto svoltosi al J Medical (il centro medico della Juventus) per una verifica delle sue condizioni e ha ottenuto la possibilità di partecipare alla corsa lombarda. Negli anni scorsi Nibali ha vinto sia la Tre Valli Varesine sia la Coppa Bernocchi, entrambe nel 2015.

(SEGUE ARTICOLO COMPLETO SUI PARTECIPANTI AL TRITTICO)