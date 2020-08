Grande Trittico Lombardo a Busto Arsizio: percorsi, divieti e orari

Passerà anche da Busto Arsizio il Grande Trittico Lombardo, la gara in programma per lunedì 3 agosto che riunisce in un’unica corsa le storiche Tre Valli Varesine, Coppa Bernocchi e Coppa Agostoni.

Per permettere agli atleti di passare per le vie della città e ai tifosi di guardare la gara, l’amministrazione comunale ha disposto una serie di provvedimenti viabilistici per tutti i veicoli nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 13.

Nello specifico i tratti interessati dal passaggio della gara sono vie e viali Dairago – Boccaccio – Tripoli – Virgilio – Cadorna – XX Settembre. In queste vie è prevista la sospensione della circolazione stradale nella fascia oraria dalle 12 alle 13 in entrambi i sensi di marcia. Le interruzioni avverano per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara” fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara”.

Oltre a questo dalle 8 alle 13 è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata in corso XX Settembre nel tratto tratto da viale Cadorna a via Marconi, ambo i lati ed in viale Boccaccio nel tratto dal civico 1 al civico 5 in prossimità dell’impianto rotatorio di piazzale Tripoli.

È anche disposto il divieto di transito in corso XX Settembre, da viale Cadorna a v.le Venezia, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, per consentire il posizionamento e lo smontaggio del traguardo volante nel tratto antistante il civico 41.