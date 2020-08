Incidente sulla provinciale a Gorla Minore, ferito un automobilista

Incidente sulla sp 19 all’altezza di Gorla Minore poco prima delle 15 di oggi (venerdì), poco prima della rotonda che incrocia la provinciale con via Manzoni. Coinvolto un automobilista che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo della vettura e finendo contro un ostacolo.

L’uomo alla guida è un 47enne che è stato soccorso da un’ambulanza della Cri di Legnano e dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica e gestire il traffico.