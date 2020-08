La Soleggiata, è un successo l’estate alle Cave di Arzo

Grande successo per La Soleggiata, l’iniziativa che in queste settimane estive ha animato le Cave di Arzo, in Canton Ticino.

«Il garden bar che ha visto riunire oltre 150 persone a sera nelle suggestive cave tra il 16 luglio ed il 9 agosto ha davvero avuto un successo incredibile – dicono gli organizzatori – L’iniziativa ha registrato il tutto esaurito in tutte le 12 serate proposte durante il periodo sopracitato, portando vitalità e freschezza nella regione del Mendrisiotto».

In questi mesi in cui c’è tanta voglia di condividere, ascoltare musica, divertirsi e rilassarsi, ma anche tanto bisogno di sicurezza e responsabilità sociale, gli organizzatori son riusciti a soddisfare questi bisogni creando qualcosa che rimarrà sicuramente segnato nei ricordi di quest’estate 2020 così particolare. La gente ha apprezzato notevolmente l’iniziativa nata dai due giovani residenti nel Mendrisiotto che hanno coinvolto una vastissima gamma di persone, partendo dai più piccolini ai ragazzi, passando dagli adulti alle famiglie senza escludere i più anziani.

«La Soleggiata si è rilevata un posto adatto a tutti per gustarsi le pietanze gastronomiche dei diversi food truck e per godersi le proposte artistiche sostenute dall’associazione Cavaviva – aggiungono gli organizzatori – Quasi tutti i prodotti scelti de La Soleggiata sono di provenienza locale, così come i proprietari dei food truck. Tutto ciò per rilanciare l’economia locale del nostro cantone che, anche grazie a queste iniziative, ha da ben sperare per il futuro. Siamo molto soddisfatti per la riuscita del progetto e siamo fieri di aver aiutato, nel nostro piccolo, il nostro splendido cantone».

Come ringraziamento ai partecipanti, La Soleggiata ha deciso di prolungare l’apertura del garden bar per ancora una settimana. Sarà dunque accessibile ancora giovedì 13, venerdì 14 e domenica 16 agosto.

Per ulteriori informazioni: lasoleggiata.ch