L’assessore: “Cantiere aperto al 17 agosto per ridurre i disagi”

Cos’è andato storto in via del Cairo, con il cantiere (non comunale, ma di società di servizi) che ha messo in difficoltà Basili&co?

Da Palazzo Estense, l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati promette una verifica dell’iter e chiarisce: «Abbiamo cercato di far coincidere i lavori più possibile a ridosso del periodo di pausa agostana, per creare meno disagio possibile. Tant’è vero che l’impresa, pur con tutte le difficoltà del periodo, ha previsto l’intervento a partire dal 17 agosto».

«Gli uffici mi hanno detto di aver informato il titolare al 10 di agosto, ci è stato chiesto di anticipare rispetto alla data inizialmente prevista del 24 agosto, in quella occasione era stato richiesto di rimuovere il dehors in quel momento. I lavori sono in effetti iniziati il 17 agosto, fin da subito era prevista una durata di due settembre e l’ordinanza è prevista fino al 4 settembre. Abbiamo cercato in ogni modo di agevolare, chiedendo a una azienda terza di far coincidere i tempi: la critica mi sembra un po’ ingenerosa, abbiamo sempre cercato di concentrare i lavori in agosto».

Inevitabile in ogni caso che il caso offra anche il fianco a un po’ di polemica politica. Di «episodio grave» parla il consigliere comunale della Lega, Marco Pinti, che annuncia un’interrogazione per far luce sulle cause dell’accaduto. «Nell’immediato il sindaco porga le sue scuse pubblicamente ai titolari che si sono ritrovati a fronteggiare una serrata improvvisa, con tutti i disagi economici e gestionali del caso». Pinti chiede poi di concludere i lavori in tempi più rapidi possibili e chiede «un fondo per risarcire i negozianti che sono stati penalizzati».