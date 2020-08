Le scuole di Venegono Inferiore sono pronte per ripartire

A meno di un mese dalla riapertura delle scuole, l’Amministrazione comunale di Venegono Inferiore non si fa trovare impreparata, e annuncia che è tutto pronto per il ritorno in aula di bambini e ragazzi

«Quest’estate abbiamo lavorato e stiamo lavorando, in squadra con il dirigente scolastico e le associazioni, per il rientro dei nostri alunni – spiega il consigliere delegato Matteo Cremona – Gli orari saranno i soliti.

La mensa ci sarà, i soliti servizi come ad esempio Spinf, lo Spazio infanzia, e il Pedibus ci saranno. Certo dovremo tutti rispettare alcune nuove regole, come gli accessi differenziati dalle uscite, ma siamo certi che anche questa volta la nostra comunità darà prova di maturità ed educazione».

Durante l’estate sono state adeguate alcune aule, si è provveduto ad imbiancare e sono stati sistemati i vialetti d’ingresso per garantire il distanziamento di un metro tra i ragazzi ed assicurare accessi e uscite differenziati.

«Siamo pronti per la ripartenza del 14 settembre – assicura il sindaco Mattia Premazzi – Dopo la grande riqualificazione di tutti gli edifici e le imbiancature estive, con qualche piccolo intervento su alcune aule, a Venegono Inferiore riusciremo a mantenere le corrette distanze e garantire la ripresa nel rispetto di tutte le indicazioni del ministero. Garantiremo inoltre ingressi e uscite differenziati senza assembramenti e il servizio mensa in apposite aule con distanziamento. Stiamo pensando anche ai servizi pomeridiani che ovviamente vogliamo mantenere. Nella tanta confusione di queste settimane, il nostro lavoro di squadra e di coordinamento tra amministrazione, scuola e genitori darà i suoi frutti e saremo prontissimi ad accogliere i nostri ragazzi a settembre. La scuola sarà l’ultima a ripartire ma per noi è la più importante».