Lutto nella Polizia, addio a Max Abbiati

E’ scomparso questa mattina, lunedì 17 agosto, il vice ispettore di Polizia Massimo Abbiati, 49 anni, esperto di informatica, in forza alla sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile. Originario della Valceresio Massimo era sposato, aveva due figli e una grande passione per il basket; la malattia lo aveva aggredito qualche anno fa e per lungo tempo ha combattuto senza perdere mai il sorriso e dando forza a chi lo conosceva e amava.

«Ci sono giorni in cui è più difficile accettare l’inevitabile accadere delle cose e oggi, purtroppo, è sicuramente uno di quelli. Ciao Max e stato un piacere e un onore fare un pezzetto di strada insieme a te. Sei stato un esempio con i fatti, con le parole e con l’atteggiamento e ti promettiamo che questo tuo silente insegnamento non andrà disperso» ha scritto in un post sulla pagina Facebook il Ceves Vedano, la società di basket dove giocano i figli di Massimo.