Mercoledì 19 agosto a Vedano Olona l’ultimo saluto a Max Abbiati

Il Comune di Vedano Olona e la Parrocchia San Maurizio nell’esprimere il profondo cordoglio a nome di tutta la comunità per la prematura scomparsa di Massimo Abbiati comunicano che le esequie funebri si terranno mercoledì 19 agosto alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Maurizio.

L’amministrazione ricorda che, in ottemperanza alle vigenti disposizioni per la prevenzione della diffusione del Covid-19, la capienza massima della chiesa è di 90 persone e sarà prioritariamente riservata a parenti, autorità e colleghi del defunto.

La funzione religiosa verrà diffusa con altoparlanti anche all’esterno della chiesa e sul sagrato sarà ammesso un pubblico fino a 120 persone dotate di mascherina e opportunamente distanziate.

Inoltre sarà possibile per tutti seguire la funzione religiosa e manifestare la propria vicinanza anche in diretta Facebook dalla pagina dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Vedano Olona da qualsiasi computer o dispositivo mobile.

Per quanti giungano da fuori paese, poiché sarà inibito il posteggio delle auto in piazza San Maurizio, sarà possibile parcheggiare al cimitero (piazzale Donatori del Sangue) o lungo l’adiacente parco Spech.

Si ricorda che, sempre in ottemperanza alle vigenti disposizioni, non seguirà alcun corteo funebre e la tumulazione della salma è riservata ai parenti stretti.