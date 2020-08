Maroni pronto a candidarsi a sindaco di Varese: “Me l’ha chiesto Salvini”

Roberto Maroni potrebbe candidarsi a sindaco di Varese. A confermarlo è stato lo stesso Maroni, che in un’intervista ha detto che a chiederglielo è stato proprio Matteo Salvini, leader della Lega.

Maroni si è detto disponibile, ma ci starebbe pensando in attesa che la decisione venga presa in via ufficiale dai vertici della Lega.

L’ex presidente di Regione Lombardia in caso di candidatura giocherebbe in un certo senso “in casa”. Oltre ad essere attualmente consigliere di opposizione a Palazzo Estense, è già stato assessore nella Giunta di Raimondo Fassa.