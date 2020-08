Mondiale Supersport ad Aragon, la MV Agusta si affida a De Rosa

Il circus della Superbike ha fatto rotta sul circuito spagnolo di Aragon – nei pressi della città di Alcañiz – dove tra venerdì 28 e domenica 30 agosto andrà in scena la 4a tappa del Mondiale delle moto derivate di serie che comprende, oltre alla classe regina (la Superbike propriamente detta) anche l’intermedia Supersport e la più bassa Supersport 300. In queste due ultime categorie torneranno a darsi battaglia anche piloti e team del Varesotto che hanno già raggiunto la località spagnola con la speranza di lasciare il segno.

SUPERSPORT

Il Reparto Corse MV, la squadra che gestisce le F3 della Schiranna, si affida soprattutto a Raffaele De Rosa per ripetere il bel podio ottenuto in Portogallo che ha “risarcito” il secondo posto di Phillip Island poi cancellato per una irregolarità della sua moto. De Rosa proverà a insidiare i principali protagonisti della SSP a partire dal finora imprendibile Andrea Locatelli (Yamaha) che ha colto cinque vittorie in altrettante gare e che comanda nettamente la classifica. I francesi Cluzel (Yamaha), Mahias (Kawasaki) e Perolari (Yamaha) sono i principali inseguitori ma senza i 20 punti persi per decisione della giuria in Australia il portacolori della MV sarebbe tra i primi tre in classifica e non ottavo, a quota 42. Il Reparto Corse si aspetta un risultato anche da parte di Federico Fuligni con la seconda MV Agusta in gara, con il bolognese intenzionato a tornare in zona punti.

E poi c’è Manuel Gonzalez, l’iridato in carica della SSP300 che il team gallaratese ParkinGO ha deciso di promuovere quest’anno alla categoria intermedia. Il giovanissimo spagnolo si è subito fatto notare (è il migliore tra gli esordienti del campionato) e occupa la nona posizione: «Aragon è una pista che mi piace» avvisa Gonzalez che qui lo scorso anno vinse con la SSP300.

MONDIALE SUPERSPORT

Classifica (dopo 5 gare): 1) Andrea LOCATELLI (Ita-Yamaha) 125; 2) Jules Cluzel (Fra-Yamaha) 90; 3) Lucas Mahias (Fra-Kawasaki) 62; 8) Raffaele De Rosa (Ita – MV Agusta) 42; 9) Manuel Gonzalez (Spa-Kawasaki-ParkinGo) 39; 18) Federico Fuligni (Ita – MV Agusta) 5.

Piloti e moto del Team ParkinGO

SUPERSPORT 300

Nella complicata battaglia della classe minore – dove il traffico in pista è il primo avversario per chi intende qualificarsi alla gara, visti i 53 iscritti – il Team ParkinGO riporta in gara due Kawasaki, quelle del gallaratese Filippo Rovelli e dell’australiano Tom Edwards, entrambi già a punti in questa stagione e intenzionati a muovere nuovamente la classifica. «Fisicamente sono molto forti e hanno il potenziale tecnico per inserirsi nella top ten, come ha fatto Edwards a Portimao» è l’opinione del team manager Edoardo Rovelli prima di iniziare le danze ad Aragon.

Top ten che sarà anche l’obiettivo per il varesino Thomas Brianti, in forza al Team Prodina Ircos e in sella a una Kawasaki. Brianti fino a questo momento è stato il migliore degli italiani, è settimo in classifica e può inseguire le prime cinque posizioni (anche se tra il quinto, Booth-Amos, e il sesto, Bujs, c’è già un discreto divario). «Parto per Aragon con delle alte aspettative – ha detto il 17enne nato a Parma ma residente nella Città Giardino – Nelle gare precedenti ho avuto prova che possiamo stare con i primi e voglio che sia così anche in queste occasioni».