Racconti già pubblicati, cambia il vincitore del Premio Chiara inediti

Il vincitore del Premio Chiara Inediti non è più Giacomino Colosio. La raccolta di racconti presentata alla giuria dall’autore non era del tutto inedita. Una parte degli scritti era già stata pubblicata sul web e un racconto in un’antologia. Le norme del bando di concorso, in questi casi, non lasciano dubbi: «I racconti non devono essere mai apparsi su quotidiani e riviste e sul web in lingua italiana». (nella foto i vertici dell’associazione Amici di Piero Chiara con il sindaco di Galimberti durante l’annuncio dei finalisti del Premio letterario)

L’associazione amici di Piero Chiara ha diramato un comunicato in cui dice che: «volendo mantener fede alla serietà, alla storia, alla reputazione del Premio Chiara comunica che avendo riscontrato inesattezze nel rispetto delle norme del bando di concorso in merito alla raccolta di racconti di Giacomino Colosio, designata quale vincitrice del Premio Chiara Inediti 2020, la stessa non può essere dichiarata vincitrice».

La giuria, d’accordo con la presidenza e la direzione dell’associazione, ha deciso di attribuire la vittoria al già segnalato Gianni Gandini con la raccolta Preludi in fuga, che sarà pubblicata da Pietro Macchione Editore.