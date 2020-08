Rientro da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Il tampone si fa a Varese

Rientro dai paesi a rischio: nessun tampone in aeroporto a Malpensa. Ma Varese si è già attrezza e dal 18 agosto sarà il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Insubria a raccogliere le “autosegnalazioni” dei turisti di ritorno dai paesi a rischio Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, firmata nei gironi scorsi, prevede tamponi obbligatori per chiunque entri in Italia o, in alternativa, un test sierologico negativo fatto non più di 72 ore prima dell’ingresso nel nostro Paese. Ogni Regione ha poi preso provvedimenti diversi, ma in Lombardia non c’è alcun obbligo di quarantena, anche se il presidente Attilio Fontana raccomanda: «Nelle ore precedenti l’effettuazione del tampone e in attesa del suo esito mantenete il distanziamento e utilizzate la mascherina sia all’aperto sia in presenza dei vostri amici e conoscenti».

Secondo un articolo del Sole 24 Ore ci sono almeno 10mila italiani che in questo momento si trovano tra Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Per i primi che sono rientrati non è scattato alcun test in aeroporto. Ma per i varesini coinvolti, dal 18 agosto, nel parcheggio di Ats in via Rossi a Varese, verrà ripristinata la tensostruttura a cui si accede in auto. Segnalazioni e appuntamenti saranno tramite il medico di base o il portale di Ats Insubria.