Ripartono i lavori per il parco della stazione di Induno Olona

Sono ripresi i lavori per il completamento del parco urbano della stazione ferroviaria di Induno Olona.

Dopo la pulizia dell’area dalle sterpaglie che sono cresciute in questi mesi di fermo del cantiere, si sta posando in questi giorni la rete di irrigazione, mentre la rete elettrica per l’illuminazione era già in opera e funzionante da qualche settimana, così come erano state completate la posa delle panchine e quella dei vialetti interni.

Procede anche la realizzazione del filare di alberi ad alto fusto lungo via Crugnola; sono 27 carpini bianchi, che fra qualche anno raggiungeranno un’altezza di dieci metri e un’ampiezza della chioma di circa 4 metri.

«Questo – spiegano gli amministratori cittadini – consentirà la creazione di un’imponente “quinta verde”, disposta per tutta la lunghezza dell’area e interrotta solo in un paio di punti, per consentire la vista delle belle facciate delle ville liberty che si affacciano sul parco. La scelta progettuale – condivisa a suo tempo con i cittadini attraverso un concorso di idee largamente partecipato – è stata infatti quella di enfatizzare tramite l’arredo verde le bellezze architettoniche peculiari del quartiere, richiamando nel contempo quella sobria linearità che c’era nella zona a inizio ‘900 (la si intuisce nelle due antiche cartoline dei primi anni ’10 allegate). A ricreare l’antico colpo d’occhio, nelle scorse settimane è stata effettuata l’integrazione – laddove interrotto – del filare di ‘lagerstroemie’ (dalla tipica fioritura violetta) sul marciapiede della via, con contestuale installazione di griglie di scolo».

I lavori proseguiranno con la sistemazione di prato ed aiuole con essenze arbustive basse, seguendo il disegno intrecciato dei vialetti pedonali interni, già completati e visibili e con il posizionamento di un filare di tuie, che andranno a creare una siepe continua lungo via Crespi per delimitare anche fisicamente, oltre che visivamente, lo spazio verde su quel fronte: la sua altezza matura sarà di circa 4 metri.

I primi lavori di giardinaggio in via di esecuzione, una volta terminati, consentiranno finalmente la completa fruibilità dello spazio, che è già molto frequentato da tanti cittadini per ciò che riguarda l’area del parco giochi inclusivo, inaugurato poco meno di un anno fa.

Le ulteriori finiture del parco – come la fontana – saranno realizzate con un secondo lotto di lavori, che comprenderà anche la realizzazione di un parcheggio pubblico aggiuntivo nell’area oltre la rotonda dei binari verso la galleria, opportunamente schermato con altro verde.