Scompare da casa, 70enne ritrovata nei boschi in buona salute

L’allarme è scattato nella serata di ieri – mercoledì 19 agosto – a Castello Cabiaglio: una signora di circa 70 è scomparsa da casa senza dare più notizie. I parenti hanno denunciato la scomparsa poche ore dopo.

Nel pomeriggio di oggi è stato attivato il piano provinciale di ricerca persona per le ricerche. Sul posto è stato attivata l’U.C.L. (Unità di Crisi Locale), gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata Al Soccorso) hanno coordinato le ricerche.

Alle operazioni hanno partecipato gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 84”, gli operatori del nucleo S.A.P.R. (Sistemi Aeromobile a Pilotaggio Remoto) e le squadre di terra.

I vigili del fuoco hanno attivato il posto di comando avanzato e, in sinergia con i carabinieri, hanno ritrovato verso le 18.30 di oggi, giovedì 20 agosto, la signora.

La donna è stata ritrovata in buona salute in zona boschiva tra Cuvio e Castello Cabiaglio ed è stata portata in ospedale per degli accertamenti.