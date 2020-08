Somma Lombardo: gli appuntamenti elettorali della coalizione di Bellaria

Da settimana prossima a Somma Lombardo si entrerà nel vivo della campagna elettorale che vedrà l’elezione, il 20 e 21 settembre, del primo cittadino. La coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco uscente, Stefano Bellaria, ha programmato diversi appuntamenti di presentazione di ciascuna delle quattro liste (tre civiche e una di partito: Partito Democratico, Somma al centro, Somma civica e Sinistra per Somma) e di quella unitaria del programma.

Si parte martedì 1 settembre, ore 20.45, in biblioteca per conoscere i candidati del Partito Democratico. Sabato 5 settembre, invece, sarà la volta di Somma al centro (ore 17.00, in biblioteca). Martedì 7 settembre si presenteranno ai cittadini i civici di Somma Civica (ore 21.00, in biblioteca). Infine, sempre in biblioteca, giovedì 10 settembre con Sinistra per Somma.

Oltre alle presentazioni singole per ogni lista, venerdì 4 settembre ci sarà la serata di presentazione della coalizione e del programma, in biblioteca alle ore 21.00.