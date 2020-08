Spettacoli e letture per i bimbi di Besozzo prima della ripartenza delle scuole

In attesa della riapertura delle scuole, il Comune di Besozzo ha organizzato una serie di iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie.

“Sacco pieno… sacco vuoto”

Si comincia lunedì 24 agosto alle 20:45 alla Terrazza del faro con lo spettacolo di burattini “Sacco vuoto… sacco pieno” a cura della compagnia “C’è un asino che vola”. Lo spettacolo racconta la storia di due contadini ingenui che, dopo aver subito una serie di ingiustizie e soprusi, riescono a smascherare il malvagio mostro Pizzone. La rappresentazione ha l’obiettivo di affrontare e introdurre in chiave comica temi importanti come quello della legalità, dell’omertà e del bullismo.

L’ingresso è libero e per assistere allo spettacolo è richiesta la prenotazione (i posti disponibili sono limitati) scrivendo una mail all’indirizzo della biblioteca (bibliotecabesozzo@gmail.com) con l’oggetto “prenotazione spettacolo burattini” o chiamando il numero 0332 970 195 digitando poi 2 e infine 229 (si prega di telefonare solo negli orari di apertura della biblioteca).

Racconti sotto gli alberi

L’ultima settimana di agosto e le prime due settimane di settembre la biblioteca comunale ha in programma una serie di incontri dedicati ai bambini con letture animate e laboratori creativi. Gli appuntamenti saranno: il 25 e 27 agosto e il primo settembre alle 10:00 per i bimbi dai 3 ai 5 anni. Il 3, 8 e 10 settembre alle 10:00 per i bimbi dai 6 agli 8 anni.

L’obiettivo è far conoscere i libri ai più piccoli, partendo dalla lettura di fiabe, filastrocche e storie divertenti. I personaggi dei racconti proposti e le lor storie offriranno spunti interessanti per affrontare il tema dell’ambiente e del mondo animale, alternando alla lettura momenti interattivi e lavoretti manuali.

Le attività si svolgeranno all’aperto nel giardino comunale e la partecipazione è gratuita. I posti sono limitati ed è obbligatorio prenotare al numero 0332970195 digitando poi 2 e infine interno 229 (si prega di chiamare negli orari di apertura della biblioteca) oppure inviando una mail a bibliotecabesozzo@gmail.com. I bambini devono essere accompagnati da un adulto e verrà garantito il rispetto delle norme AntiCovid.