Ubi Banca: Gaetano Miccichè designato direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione di Ubi Banca ha cooptato nella mattina di giovedì 6 agosto Gaetano Micciché come Consigliere per procedere alla sua nomina come consigliere delegato e direttore generale dell’istituto bancario.

Il Consiglio di amministrazione ha conferito mandato alla Presidente di provvedere alla convocazione dell’Assemblea ordinaria di Ubi Banca per il 16 ottobre, mentre i consiglieri di amministrazione confermano la remissione del loro mandato a far data di tale assemblea che nominerà componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022, determinerà il compenso dei Consiglieri di Amministrazione e dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Gaetano Miccichè è un nome noto della finanza italiana, ma non solo: tra gli incarichi che ha ricoperto ci sono pure quelli di presidente della Lega Calcio Serie A e Vice Presidente della Figc.

Laureato in Giurisprudenza, Miccichè, nato a Palermo nel 1950, è laureato in giurisprudenza. Ha conseguito l’Mba alla Sda Bocconi con il diploma di merito nel 1984 e il Master of Masters, conferito da Sda Bocconi – Master Alumni Association, nel dicembre 2008.

Da febbraio 2010 all’aprile 2016 è stato Direttore Generale di Intesa Sanpaolo, e successivamente, anche membro del Consiglio di Gestione fino al 2016. Da gennaio 2007 all’aprile 2016 è stato responsabile della divisione corporate e investment banking di Intesa Sanpaolo e Amministratore Delegato di Banca IMI da ottobre 2007 a marzo 2015 e da aprile 2016 a luglio 2020 ne è stato anche presidente. Da quest’anno ricopre la carica di Chairman della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.

Il suo percorso professionale inizia nel febbraio del 1971 presso la Cassa Centrale di Risparmio delle Province Siciliane. Nell’aprile del 1989 passa alla Rodriquez come direttore centrale Finanza. Attualmente è Vice Presidente di Prelios e fa parte del Consiglio di Amministrazione di Rcs. In passato ha ricoperto incarichi quali: consigliere di amministrazione di Prada, Pirelli, Telecom Italia, Alitalia, Edison, Borsa Italiana, 21 Investimenti e consigliere Abi.