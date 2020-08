Un fine settimana tra sole e piogge sparse

Il fine settimana sarà ancora estivo in provincia di Varese, con belle giornate che non saranno però esenti da qualche perturbazione.

La giornata di venerdì 21 agosto sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nube sparsa alla notte e poi dal pomeriggio su Alpi e Prealpi. Piogge pressoché assenti, salvo isolati e brevi piovaschi possibili sui rilievi settentrionali.

Sabato ancora sole ma alternato a nubi, soprattutto nel tardo pomeriggio sera. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 22 °C, massime intorno a 35 °C.

Domenica mattinata con spazi di sereno ma progressivo peggioramento con nuvolosità irregolare e variabile, in genere più nuvoloso sui settori occidentali nella prima parte della giornata, sui settori orientali al pomeriggio ed in serata. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in moderato o forte calo.