Cade in bicicletta e arriva l’elisoccorso. È accaduto nella mattinata di domenica, intorno alle 10.30 in via Monte Rosso a Cardano al Campo. Un uomo di 50 anni è caduto mentre stava percorrendo la strada in sella alla propria bicicletta per cause ancora da accertare. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Gallarate e, allarmati dalle prime condizioni dell’uomo, è stato chiamato anche l’elisoccorso. Per fortuna, però, il 50enne non si trovava in pericolo di vita ed è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale di Varese.