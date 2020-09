Cavazzana: “Ho visto progressi che mi danno fiducia”

CAVAZZANA 1

«Prima di tutto faccio i complimenti a tutti i ragazzi che hanno affrontato questa partita con milano con la grinta, la determinazione e la intensità giusta per sfidare una squadra di così alto livello. Voglio sottolineare il passo in avanti che abbiamo fatto rispetto alla partita precedente e questo ci dà fiducia per continuare a lavorare».

CAVAZZANA 2

«Ora è arrivato “Bullo” che piano piano cercherà di mettere l’impronta su questa squadra. Da settimana prossima si comincerà a lavorare più intensamente per mettere rendere sempre più partecipi e pericolosi tutti i giocatori nel nostro sistema di gioco».

MESSINA 1

«Abbiamo faticato a entrare in partita anche perché era la prima volta che giocavamo una gara teoricamente con poco significato perché eravamo già qualificati. Non è una giustificazione ma un dato di fatto. Piano piano siamo tornati in partita con il pressing a metà campo che è una cosa che stiamo cercando di fare e che ha dato buoni risultati».

MESSINA 2

«Il secondo tempo è stato buono per l’energia, per i minuti che siamo riusciti a dare e perché oggi la panchina ci ha dato 50 punti su 90 e quindi si sono fatti trovare pronti, un segnale. Abbiamo portato a casa un’altra buona vittoria e sono contento. Adesso andiamo a Kaunas e cerchiamo di conoscere un po’ il clima dell’Eurolega».