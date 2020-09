Ciclamini e solidarietà al Mercatino della Croce Rossa di Varese

Sabato 26 settembre, il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana sarà presente in piazza del Podestà a Varese per il Mercatino d’autunno.

Decine di volontari scenderanno in piazza, durante tutto l’arco della giornata, per proporre tante attività utili e formative, insieme a prodotti preparati con cura, per raccogliere fondi necessari a proseguire i servizi che la Croce rossa svolge quotidianamente.

Dalle 10 alle 24, si potranno sostenere le numerose attività del Comitato dando un contributo libero per le piantine di ciclamini offerte da Agricola, e tanti altri prodotti, oppure per i palloncini che allieteranno i più piccoli.

Alla mattina, dalle 10 alle 12, lo staff di infermiere volontarie della Croce Rossa si dedicherà alla misurazione della pressione e della glicemia. La sera, dalle 20 alle 24, saranno fornite ai più giovani preziose informazioni di educazione sessuale e sulle infezioni sessualmente trasmissibili.

Il tutto, ovviamente, nel rispetto di tutte le norme sicurezza con adeguati presidi.