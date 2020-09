Dal Castello di Masnago il nuovo emozionante brano degli SdueT

Continua il viaggio in musica per le bellezze del Varesotto degli SdueT. Simone Aguzzi al violino e Tommaso Losito al violoncello, hanno scelto il castello di Masnago per l’esecuzione della loro nuova cover, la colonna sonora del film “Il Postino”.

Il celebre film è infatti uscito nelle sale proprio il 22 settembre 1994, da qui la scelta del brano.

Un viaggio in musica, quello di questo duo musicale, che ha già fatto tappa al porticciolo di Capolago per un omaggio a Ennio Morricone e tra i boschi di Brinzio per la cover della famosissima Creep dei Radiohead.