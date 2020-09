Dimitri Cassani si conferma sindaco di Casorate Sempione

Sfida secca, a Casorate Sempione, ed esito netto: il sindaco uscente Dimitri Cassani si conferma per altri cinque anni.

Sostenuto dalla lista (tendenza centrodestra) Rinascita Civica, secondo i primi calcoli (ore 11.15) ha ottenuto il 67% dei voti dei casoratesi.

La sfidante Martina Grasso, alla guida della civica Casorate Aperta (tendenza centrosinistra) si è fermata dunque appena sopra il 30%.

Risultato in crescita, in termini di consensi, per Cassani: nel 2015 aveva preso il 55%, in uno scenario però a tre candidati.

«Non ho mai avuto dubbi sulla vittoria, credo che veramente abbiamo lavorato bene», il primo commento di Cassani. «Volevo una legittimazione forte, che dia la serenità di andare avanti sulla strada che abbiamo intrapreso sapendo che il paese e con noi».

Da anni il clima politico a Casorate è particolarmente teso, tra maggioranza e opposizione. E Cassani lo ribadisce subito: «Non mi è piaciuto il clima elettorale, che nonostante gli inviti e la lista giovane degli sfidanti c’è stato un clima avvelenato che è continuato anche oltre la chiusura elettorale. Mi auguro che le minoranze cambino registro e facciano le minoranze propositivo e non spargano altro veleno».

