Filetti (Cgil): “La morte di Camilla Zanzi è una grande perdita”

Stefania Filetti, segretario generale di Cgil Varese, esprime il cordoglio per la scomparsa di Camilla Zanzi: «Con grande dolore abbiamo appreso della scomparsa di Camilla Zanzi, fondatrice dell’associazione Eos contro la violenza sulle donne. A Varese una grande perdita per tutti, ma soprattutto per le donne. Non dimenticheremo mai l’insostituibile impegno di Camilla sul fronte dell’aiuto alle donne che hanno subito violenze e maltrattamenti, invitandole a denunciare e far tutelare i loro diritti. Un impegno che si è sempre tradotto in una consapevolezza del ruolo centrale e decisivo della donna nella società, e dunque anche nel mondo del lavoro. Una presenza, quella di Camilla Zanzi, che la Cgil di Varese ha sempre sentito vicina e con cui ha condiviso in questi anni lotte e battaglie comuni, così come è accaduto con Gabriella Sberviglieri, un’altra indimenticabile donna che si è sempre impegnata per i diritti delle donne».