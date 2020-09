Fondi regionali per via del Cairo, Lombardia Ideale: “Un’occasione sprecata”

In merito ai fondi in arrivo da Regione Lombardia per la pedonalizzazione di via del Cairo interviene il movimento civico “Lombardia Ideale – Varese Ideale”, con il Consigliere regionale Giacomo Cosentino e il Consigliere comunale varesino Stefano Clerici.

“E’ decisamente falso far passare il messaggio che i circa 700 mila euro che la Regione sta erogando per la pedonalizzazione di via del Cairo sono frutto di una scelta della Regione: quei fondi sono risorse che la Regione ha assegnato ai Comuni per finanziare opere pubbliche finalizzate a dare lavoro a imprese e artigiani per la ripresa economica post-covid. Il Comune di Varese ha comunicato alla Regione che la parte di fondi destinata a Varese sarebbe stata spesa anche per la pedonalizzazione di via del Cairo e gli uffici tecnici regionali hanno semplicemente preso atto che il progetto ha i requisiti tecnici per essere finanziato. Quindi nessuna scelta da parte della Regione, “solo” un’occasione data al Comune di Varese che, a mio parere, è stata davvero sprecata da parte del Sindaco.” Dichiara Giacomo Cosentino e prosegue Stefano Clerici “E’ una scelta politica di Galimberti ed è totalmente avulsa dalle reali criticità di Varese. Anziché scegliere di far finanziare interventi davvero necessari come, ad esempio, la sistemazione di largo Flaiano per cambiare il volto dell’ingresso in Città – e migliorare la viabilità – oppure la creazione del mercato coperto in piazza Repubblica, la messa in sicurezza delle scuole comunali o la riqualificazione di uno dei quartieri periferici, il Sindaco si è assunto la responsabilità di sprecare preziosi fondi pubblici,erogati dalla Regione Lombardia, per un’opera non prioritaria e del tutto superflua, per compiacere una parte ben definita del mondo culturale varesino.”