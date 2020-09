Come guardare Netflix gratis. Su Netflix

Prima che qualcuno si preoccupi, è bene rassicurare: non si tratta di fare nulla di illegale. È la stessa Netflix che ha infatti deciso di consentire la visione gratuita di alcuni tra film, documentari e serie tv originali. Basta collegarsi alla sezione ‘Guarda Netflix gratis‘ e mettersi comodi.

Tra gli show che è possibile vedere senza abbonamento c’è Stranger Things, la serie di fantascienza che racconta le esperienze paranormali di un gruppo di ragazzini negli anni ’80, Murder Mistery, il film con Jennifer Aniston e Adam Sandler alcune scene del quale sono state girate a Malpensa, When they see us, storia vera di quattro adolescenti di colore e uno ispanico di Harlem ingiustamente incarcerati per lo stupro di una donna nel 1989.

O ancora I due papi, con Anthony Hopkins e Jonathan Price nei panni di Benedetto XVII e Francesco, e Birdbox, thriller con Sandra Bullock ispirato all’omonimo romanzo di Josh Malerman.

La scelta di rendere accessibili gratuitamente questi contenuti nasce ovviamente per ragioni di marketing. «Stiamo cercando diverse tipologie di promozioni per attirare nuovi iscritti e garantire loro una grande esperienza su Netflix», il commento che l’azienda ha affidato ad una nota. Nell’aprile dello scorso anno l’azienda aveva cancellato il mese di prova gratuita che garantiva ai nuovi iscritti sin dal suo arrivo nel nostro Paese nel 2015. Ora, per attirare nuovi clienti, offre loro gratuitamente alcuni contenuti. Se riuscirà a far crescere i 4,6 milioni di abbonati in Italia lo dirà il tempo.