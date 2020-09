Ingresso a scuola, ad Angera una “segnaletica” anti assembramenti

Un percorso bianco, con spazi ben delimitati, sul suolo del cortile scolastico per ricordare agli studenti l’importanza del distanziamento e per aiutarli a rispettarlo. È la novità tacciata nell’area esterna alle scuole di Angera dall’amministrazione comunale.

Alle primarie e medie di via Dante Alighieri si stanno ultimando diversi interventi esterni e strutturali, al fine di poter far tornare in classe gli studenti in sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid.

I lavori in corso, dall’ampliamento delle aule all’individuazione di nuovi spazi, sono stati illustrati in questi giorni dal sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora.

Il momento dell’arrivo degli studenti e dell’ingresso in classe – ad Angera l’accesso è dallo stesso cortile sia per le medie che per le elementari – resta quello più delicato e impegnativo da organizzare. “Sono altre misure per garantire il distanziamento tra i ragazzi all’entrata alle scuole medie – scrive il primo cittadino presentando la “segnaletica” del cortile – Non è bello tenerli distanziati ma aumenta la sicurezza in questo particolare periodo. Un piccolo sforzo di ognuno di noi per la salute di tutti”.