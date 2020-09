La “Corri con Samia” si disputerà: iscrizioni aperte per 300 atleti

Nel giro di poche edizioni, la “Corri con Samia” di Ternate è diventata una delle gare di riferimento nel mondo del podismo del Varesotto. Quest’anno la corsa – organizzata da Africa&Sport e dal GAM Whirlpool – non è stata disputata nella sua collocazione originale nella tarda primavera a causa dell’emergenza causata dal Covid-19, ma ora è stata rimessa in calendario per domenica 27 settembre.

In un certo senso la prova verrà quindi disputata due volte nel 2020: lo scorso 7 giugno infatti, quando non era possibile gareggiare in gruppo, venne effettuata una corsa “virtuale” con gli iscritti che si sono impegnati a svolgere una sgambata individuale con addosso il pettorale ufficiale della manifestazione. Un modo per riprendere a fare sport senza dimenticare la solidarietà, da sempre presente a fianco dell’evento: circa 4mila gli euro raccolti nella circostanza, poi devoluti a sostegno delle attività del team keniano Run2gether.

Il prossimo 27 settembre invece, si tornerà a respirare il profumo della gara vera e propria: lo start sarà dato alle 8,30 al Parco Berrini di Ternate e il percorso si snoderà come da tradizione per 12 chilometri sulla pista ciclo-pedonale che circonda il lago di Comabbio. Ci si può iscrivere sia per la prova competitiva (in questo caso è necessario fornire il certificato medico sportivo) sia per la non competitiva: al via potranno esserci al massimo 300 concorrenti. La quota di iscrizione (che comprende chip e pacco ristoro) è fissata in 10 euro per chi aderirà entro il 10 settembre mentre dopo quella data il pettorale costerà 15 euro; per iscriversi è a disposizione il portale www.endu.net. Non sarà invece possibile iscriversi prima della partenza, in giorno della manifestazione.

Vale sempre la pena, intanto, ricordare la persona a cui è dedicata la gara: Samia Yusuf Omar era una giovane (classe ’91) velocista somala, partecipante alle Olimpiadi di Pechino 2008, morta da migrante nel naufragio di un barcone nel mezzo del Mediterraneo nel 2012. Samia cercava di raggiungere l’Europa per proseguire il suo sogno di atleta. Una storia drammatica e toccante, resa famosa dal libro scritto da Giuseppe Catozzella (“Non dirmi che hai paura”) e “adottata” dall’associazione varesina “Africa&Sport” che da alcuni anni si impegna a tenere vivo il ricordo della giovane somala con questa gara sulle sponde del lago di Comabbio.