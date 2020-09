Il nuovo largo IV Novembre con i semafori intelligenti: ecco come funzionano

Sono in funzione da oggi, venerdì 4 settembre, i “semafori intelligenti” in largo IV Novembre, nell’area Ex Enel.

Dotati di sensori, riescono a comprendere se durante il semaforo verde passano molte macchine, allungandone la durata.

«Il loro funzionamento è così: sulla strada, all’altezza del semaforo, ci sono dei sensori, più precisamente delle spire magnetiche, posizionate sotto l’asfalto – spiega il tecnico della azienda che li ha installati, la S.C.A.E. di Segrate – Quando scatta il verde, ogni auto che passa sollecita il sensore, il quale “avverte” il semaforo di rimanere verde per tre secondi in più»,

Questo segnale però non dura all’infinto: «Queste variazioni vengono apportate in una durata limitata: i semafori sono infatti stati tarati con una durata minima e una massima. Se non passa nessun auto, il verde durerà il minimo del tempo. Ad ogni auto che passa durerà 3 secondi in più, fino al tempo massimo fissato».

Questo comportamento non è poi uguale in ogni ora del giorno: «I semafori sono tarati in maniera diversa a seconda delle fasce orarie: di punta, non di punta, di notte. In questo modo, già normalmente, ci saranno regolazioni diverse nell’arco della giornata».

C’è poi anche una importante novità anche per i pedoni: «Sui passaggi pedonali sono stati istituiti i “count down” che avvertono per quanto tempo si può passare o per quanto bisogna restare fermi – spiega il tecnico – Come già avviene in centro. Ma, soprattutto c’è il passaggio a chiamata: nei più importanti è stato aggiunto un pulsante che permette di aggiungere, secondo necessità, alle fasi per le auto anche quella per i pedoni».

