Luino, autorizzata una nuova classe di prima alle medie

La questione è calda perché a giorni i ragazzi torneranno sui banchi di scuola e le richieste mosse dal Comune di Luino per avere più classi alle medie erano ancora lettera morta, tanto da far andare su tutte le furie nei giorni scorso Andrea Pellicini, sindaco della città lacustre.

Ma dio oggi la svolta: «Mi ha appena comunicato la Preside Menditto una grande notizia e cioè che il Provveditorato di Varese ha autorizzato l’apertura di una classe in più di prima media, come richiesto dalla scuola e dal Comune di Luino».

«Si tratta», aggiunge Andrea Pellicini «di una vittoria importantissima per Luino in quanto i nostri ragazzi potranno frequentare classi di una ventina di alunni e non di 27/28 come paventato. In questo ultimo caso i docenti avrebbero dovuto separare gli alunni in due aule e dedicare mezz’ora soltanto ad ogni singolo gruppo. Sarebbe stato devastante per alunni e insegnanti. Voglio davvero ringraziare il Provveditore di Varese Professor Giuseppe Carcano per tutta la sensibilità e l’attenzione che ha voluto dedicare a Luino, alla nostra scuola e a tante famiglie che erano in forte preoccupazione».