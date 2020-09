Luino grande entusiasmo per la ripresa dell’anno scolastico

Oggi a Luino il primo giorno di scuola è stato vissuto con grande entusiasmo sia dai bimbi che dai genitori. All’apertura, con la Preside Raffaela Menditto, hanno accolto le famiglie il sindaco Andrea Pellicini con l’assessore Pier Marcello Castelli e il consigliere Alberto Baldioli.

«Oggi ho tenuto il mio ultimo intervento pubblico da sindaco e l’ho fatto in un momento fondamentale per il futuro di Luino e di tutta l’Italia: l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. Alle 9 ho salutato i ragazzi di prima media insieme alla Preside Raffaela Menditto, con la quale nelle scorse settimane ho lavorato al fine di ottenere dal Provveditorato di Varese una classe in più di prima media, perché ogni classe fosse composta da un numero massimo di 20 alunni e non di 27-28 come si temeva», ha spiegato Pellicini.

«È però necessario che questa regola venga applicata a tutte le altre classi», aggiunge il sindaco.

«Il risultato è stato raggiunto in extremis e mi consente di terminare il mio secondo mandato con questa grande soddisfazione. Ho voluto dire ai ragazzi alcune cose che sentivo, cioè di impegnarsi molto, di rispettare gli insegnanti e i compagni, ma soprattutto di vivere con entusiasmo questi anni meravigliosi che non torneranno più. Per il resto sono certo che, tutti insieme, supereremo questo difficile momento».

È possibile accedere agli uffici scolastici comunali solo previo appuntamento anche per coloro che necessitassero di comunicare con l’ufficio scolastico (numero telefonico 0332.543576).