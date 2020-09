Pellicini al Ministero: “Ancora nessuna risposta per le scuole medie di Luino”

“È intollerabile che a una settimana dall’inizio della scuola non sia stata ancora riscontrata positivamente la richiesta dell’Istituto Comprensivo Bernardino Luini di Luino di poter far partire una classe di prima media in più rispetto a quelle già autorizzate».

Parte così il duro intervento del Sindaco di Luino Andrea Pellicini in tema di istruzione.

«Fino ad oggi sono state autorizzate tre prime medie a tempo normale ed una a tempo prolungato. Il fatto è che nelle tre classi a tempo normale vi saranno per ognuna 27 alunni con l’impossibilità per la scuola di accettare altre iscrizioni anche di residenti di Luino. Vi è quindi la fondamentale necessità che venga autorizzata una quarta prima media a tempo normale anche per evitare il rischio di “classi pollaio” in epoca di emergenza Covid».

«Ho avuto modo di conferire con il Provveditore di Varese professor Giuseppe Carcano, al quale bisogna dare atto della difficilissima situazione in cui si trova ad operare. Mi ha comunicato che il Ministero ha assicurato nuovi fondi per l’emergenza Covid. Ebbene, noi chiederemo che anche le scuole medie di Luino possano beneficiare di questi fondi straordinari e che così possa partire una classe in più di prima media. Giovedì 10 settembre porterò la questione anche in sede di Consiglio Comunale affinché vi sia massima unità delle forze politiche su questa questione».