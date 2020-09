L’ultimo abbraccio di Como a don Roberto Malgesini

Lacrime e preghiere. La città di Como saluta con dolore e commozione don Roberto Malgesini, il sacerdote ucciso martedì, in piazza San Rocco poco distante dalla sua casa.

La messa di suffragio nella Cattedrale cittadina, dopo i funerali che si sono svolti ieri in Valtellina, è iniziata questa mattina alle 9.30. La città di Como e l’intera Diocesi si sono strette in preghiera per celebrare il ricordo e l’affetto verso il parroco, un uomo “di cuore”, vicino ai più bisognosi e molto amato nella comunità.

Tantissimi i fedeli giunti a Como per portare il loro ultimo saluto. In piedi, distanziati, hanno seguito in silenzio la cerimonia. In duomo erano presenti le autorità civili e religiose – con una numerosissima partecipazione del clero della diocesi – i familiari e le persone che a lui erano legati.

L’accesso in cattedrale è stato contingentato, per le evidenti ragioni sanitarie, ma per permettere a tutti di seguire la cerimonia è stato previsto l’allestimento di tre maxi schermi nelle piazze Grimoldi, Verdi e Cavour. L’omelia è stata affidata al vescovo di Como, Oscar Cantoni, che ha dedicato a don Roberto parole cariche di affetto e che nei giorni scorsi l’aveva ricordato come il sacerdote che «ha da sempre lavorato su campo fino a dare la sua vita per gli ultimi».

La cerimonia da CiaoComo: