Marijuana nella serra di casa: denunciato un giovane a Laveno

Un 26enne è finito nei guai in seguito a un controllo svolto dai Carabinieri della Stazione di Laveno Mombello, durante un servizio mirato a contrastare lo spaccio di stupefacenti nel territorio circostante.

I militari, dopo aver appreso alcune informazioni dettagliate a riguardo, sono intervenuti nell’abitazione del giovane, residente in un paese della zona. Il 26enne aveva approntato in giardino una piccola serra su una impalcatura di legno, chiusa con fogli di nylon: all’interno coltivava dieci piante di marijuana di diversa grandezza, alcune delle quali giunte ad avere l’infiorescenza.

La serra artigianale era dotata anche di un riscaldatore elettrico per ricreare la temperatura e l’ambiente ideali per la corretta crescita delle piante. In seguito alla perquisizione, il giovane è stato denunciato per coltivazione illecita di sostanza stupefacente mentre le piante sono state estirpate e poste sotto sequestro.