“Maroni candidato? Parliamone quando sarà ufficiale”

C’è cautela in Forza Italia sull’effettiva scelta di Roberto Maroni come candidato sindaco a Varese.

Non certo per il nome, che è stimato e gradito, come ha sottolineato fortemente il commissario provinciale Giacomo Caliendo, senatore e uomo di lunga esperienza politica: «Stimo molto Maroni, era ministro degli Interni negli anni in cui io ero sottosegretario alla Giustizia, se ci sarà questo spazio i miei commenti sono iper positivi» sottolinea. «Ma discutiamo di questa candidatura quando sarà fatta la scelta».

Non si dà per scontato, quindi, negli ambienti di Forza Italia, che l’ex Governatore della Lombardia sarà proprio il nome fatto dalla Lega varesina nel suoi prossimi necessari incontri: malgrado la seconda candidata in lizza, Barbara Bison, abbia appena comunicato di fare un passo indietro, lasciando campo libero a Maroni che rimane, al momento l’unico candidato da valutare.